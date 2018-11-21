إيكيا تسعى لتعزيز قدراتها الرقمية

قالت وسائل إعلام إن الشركة السويدية إيكيا تعتزم الاستغناء عن حوالي 7500 موظفا في مختلف مقراتها بدول العالم، وذلك مع حلول عام 2020.

وأوضحت سكاي نيوز عربية أن الاستغناء يشمل ما يقارب 5% من موظفي مجموعة إنغكا هولدنغ التي تعد العلامة التجارية لإيكيا، في ظل عملية إعادة تنظيم للتركيز على التجارة الإلكترونية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الوظائف سيتم اقتطاعها على مستوى العالم، ولكن المتاجر ومراكز التوزيع لن تتأثر. في الوقت نفسه فإن الشركة ستشرع بتوظيف 11500 شخص آخرين في العامين المقلبين لتنفيذ قدرات الشركة الرقمية، وخططها لفتح نحو 30 متجرا جديدا.

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