تغيرات طفيفه للدولار أمام الدينار وانخفاض جديد لليورو والاسترليني بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على ارتفاع في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء, ليستقر السعر على حالة بعد ارتفاع طفيف شهده اليوم.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم مزيدا من التراجع في ختام تعاملات السوق الموازي وبلغ 5.950 دينار، وهبط سعر الجنية الاسترليني إلى 6.550 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.250 دينار وارتفع بشكل طفيف إلى 5.280 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.250 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية بختام التعاملات اليوم عند 0.98 دينار ليبي, كما استقر الدينار التونسي عند 1.75 دينار ليبي.

وعلى ذات الصعيد سجل سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق إلى 146 ديناراً.