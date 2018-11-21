مصادر مطلعة توضح حقيقة توجيه المصرف المركزي ببدء صرف منحة أرباب الأسر الاضافية

أوضحت مصادر مطلعة أن الانباء الواردة حول قيام مصرف ليبيا المركزي بالتوجيه ببدء صرف منحة الـ 500 دولار لأرباب الاسر “الاضافية” غير صحيحة وأنها شائعات مفبركة.

وقالت المصادر أن المصرف المركزي لم يصدر اي تعميم جديد بهذا الخصوص، مشيرةً إلى أن المصرف المركزي نوه في أكثر من مناسبة أن قراراته الرسمية تنشر على موقعه الرسمي والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو ما لم يحدث.

ونبهت المصادر المواطنين إلى أن مثل هذه الشائعات من شأنها التلاعب بأسعار الصرف بهدف التربح غير المشروع من خلال نشرها دون مصادر موثوقة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، قد أصدر تعليماته إلى المصارف التجارية للبدء في صرف 500 دولار لكل مواطن التي أضيفت إلى مخصصات أرباب الأسر عن العام 2018 لكن الامر خضع للتأجيل تبين لديه وجود خلل في قاعدة بيانات المواطنين وشبهات تزوير في الأرقام الوطنية تزامنا مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المصرف في بيانه المنشور على موقعه الرسمي في وقت سابق، أن ذلك الخلل يستدعي تنفيذ برنامج متكامل لتدقيق وتصحيح قاعدة بيانات المواطنين.