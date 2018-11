تعتزم شركة “إيكيا” السويدية العملاقة الاستغناء عن 7500 موظف في أنحاء العالم، بحلول عام 2020 معظمهم يقومون بأعمال مكتبية، وسط عملية إعادة تنظيم للتركيز على التجارة الإلكترونية.

وتطال عملية الاستغناء هذه نحو 5 بالمئة من موظفي مجموعة “إنغكا هولدنغ”، الشركة الأم لإيكيا التي تعتبر أكبر علاماتها التجارية، حيث ينتشر 367 متجرا يحمل اسمها في 30 بلدا وتوظف 160 ألف شخص. كما ستوظف إيكيا في الوقت ذاته 11500 شخص في العامين المقلبين لتنفيذ “قدرات الشركة الرقمية” وخططها لفتح نحو 30 متجرا جديدا. وتقوم الشركة بفتح متاجر في مراكز المدن استجابة لتغير أسلوب الحياة حيث أن عدداً أقل من الناس يمتلكون سيارات.

