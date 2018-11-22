ليبيا.. هجوم مسلح على محطة فرعية بحقل الشرارة النفطي

قالت “المؤسسة الوطنية للنفط” في ليبيا، الأربعاء، إن مسلحين هاجموا محطة فرعية في حقل الشرارة النفطي (جنوب) يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الإنتاج لم يتأثر.

وأكدت شركة “أكاكوس” التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن المحطة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من 8 أفراد.

وأفادت الشركة بأن هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين العاملين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأشارت الشركة إلى أن المجموعة المسلحة سرقت ثلاث سيارات تابعة لها، إضافة إلى هواتف العاملين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة.

وبينت أن إدارة شركة “أكاكوس” والفرق الأمنية المختصة تعمل مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية منفذي الهجوم.

ودعت “المؤسسة الليبية للنفط” كل الجهات المعنية إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكل العاملين في القطاع.

وصرح رئيس مجلس إدارة “المؤسسة الوطنية للنفط”، المهندس مصطفى صنع الله، بأن هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسة إلى ضمان حراسة أمنية مشددة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها.

المصدر: وكالات + “المؤسسة الليبية للنفط”