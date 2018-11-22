نشرة أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم بمدينة طبرق

يشهد السوق الليبي تغيرًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من مصرف ليبيا المركزي والذي ساعد الطبرقيون في التبضع والاقبال على الاسواق، لكن بصورة متفاوتة وفقا للحالة المادية لكل أسرة ونقص السيولة النقدية لديهم.

مراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” تجول في أسواق السلع الغذائية والخضار واللحوم بطبرق ونقل لنا التالي:

اسعار السلع الغذائية:

الدقيق: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت: يتراوح ما بين 4 دنانير و5 دنانير للتر الواحد

السكر: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: 1.500 دينار للعلبة الواحدة

الأرز: 3.000 دنانير للكيلوجرام الواحد

المكرونة: 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام

السميد: 3.000 دنانير للكيلوجرام

الحليب المعقم: يتراوح من 3.000 الي 4.500 دينار للتر الواحد

الشاي: 14.000 دينارا للكيلوجرام الواحد

أما أسعار اللحوم والتي لوحظ ارتفاعها كل يوم فكانت كالتالي:

لحم الخروف الوطني: 35 دينارا للكيلوجرام

لحم الإبل بدون عظم: 30 دينارا للكيلو جرام

لحم البقر بدون عظم: 30 دينارا للكيلوجرام

الدجاج: يتراوح من 13.000 إلى 15.000 دينار للطير الواحد

البيض 6.000 دنانير طبق 30 بيضة

أفخاذ دجاج 15.000 دينارا للكيلو الواحد

وكانت أسعار بعض الخضروات وبعض الفواكه كما يلي:

البصل: 2 دينار للكيلوجرام

الطماطم:2 دينار للكيلوجرام

البطاطا: 2 دينار للكيلوجرام

الفلفل الأخضر: 2 دينار للكيلو

الفلفل الكوبي: 4 دنانير للكيلو

الكوسة: 3.500 دينار للكيلوجرام

الجزر: 2.00 للحزمة الواحدة

الخس: 3.500 دينار للكيلوجرام

الخيار:3.000 دنانير للكيلوجرام

الموز: 4.000 دنانير للكيلو الواحد

المانجو: 10.000 دينار للكيلو الواحد.

العنب: 8.000 دنانير للكيلو الواحد.

أما اسعار الخبز والخبيز فكانت كما يلي

خبز عادي صغير (150 جم).1 دينار لعدد 10 ارغفة

خبز عادي كبير (300 جم) 1 لعدد 7 ارغفة

بريوش عادي = 1.5دينار للقطعة الواحدة

بريوش بالشكولاتة = 2.5 دينار للقطعة الواحدة

توست عادي = 4 دنانير للكيس الواحدة

توست شعير =5 دنانير للكيس الواحدة

خبزة تنور محلي 2.5 دينار للفردة الواحدة

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