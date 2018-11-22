الفضائيّة الليبيّة : انقطاع الكهرباء عن البطنان بسبب سقوط أبراج الضغط العالي غرب طبرق

طبرق 22 نوفمبر 2018 (وال)- شهدت منطقة البطنان شرق البلاد فجر الثلاثاء، انقطاعاً للتيار الكهربائي ؛ بسبب سقوط أبراج الضغط العالي 220 كيلو فولت بمنطقة القرضبة الواقعة مسافة 45 كيلومتر غرب مدينة طبرق .

وأكّد مصدر من شركة الكهرباء في طبرق، أن أبراج الضغط العالي للكهرباء بمنطقة القرضبة، سقطت بسبب تهالكها وقدمها، مضيفاً أن فرق الصّيانة التابعة للشركة قامت بعملها لإرجاع الكهرباء للمنطقة بالكامل، مشيراً إلى أن إدارة الكهرباء بطبرق تتواصل مع الجانب المصري من أجل توصيل الكهرباء إلى المنطقة.

وذكر المصدر أن منطقة البطنان الممتدة من إمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً حتى الجغبوب جنوباً، تستهلك من الكهرباء قرابة 120 ميغا وات . (وال- طبرق)

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