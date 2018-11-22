اقتصاد

الفضائيّة الليبيّة : بعد الاعتداء مجدداً على حقل الشّرارة.. مؤسّسة النّفط تدعو لتشكيل جهاز أمني

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 22 نوفمبر 2018 (وال)- دعت المؤسّسة الوطنية للنفط، كافة الجهات المعنية لدعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية، وكافة العاملين في القطاع النفطي، مؤكدة على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد .

وأكدت المؤسّسة الوطنية للنفط، أن المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي، قد تعرّضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة يوم الثلاثاء .

وذكرت شركة أكاكوس التابعة للمؤسّسة الوطنية للنفط، أنّ الهجوم الذي تم بواسطة ثمانية أشخاص، ولم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين، ولم يؤثر على عمليات الإنتاج، واقتصرت الأضرار على سرقة ثلاث سيارات تابعة للشركة، إضافة إلى هواتف العاملين ،الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تمّ إجلاؤهم لاحقاً إلى أماكن آمنة . (وال- طرابلس)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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