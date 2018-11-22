اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 22 نوفمبر  2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.240 دينار 5.220 دينار
اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار
الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.740 دينار 1.660 دينار
الجنية المصري 0.283 دينار 0.275 دينار
الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار
الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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