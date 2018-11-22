آغا: قانون الرّئاسي حول مكافحة غسل الأموال والإرهاب حكم على مجلس النواب بالإعدام

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء “رمزي آغا” إنه بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب من قبل المجلس الرئاسي حكم على مجلس النواب (السلطة التشريعية ) بالإعدام واعتبره في حكم المنتهي.

وأكّد “آغا” حسب ما نشره في صفحته الّرسمية على “فيسبوك” أنه لم نشاهد جدلا واسعا عبر الأجواء الإعلامية، من قبل المختصين حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ، الصّادر عن المجلس الرئاسي رقم (1013) بتاريخ10/24/ 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في 2018/02/12.

وأضاف :”أنا كمواطن الذي أعرفه أن القوانين لا تصدر إلا من السلطة التشريعية حتى في عهد معمر القذافي ، كانت القرارات والقوانين تصدر من خلال مؤتمر الشعب العام، ولو افترضنا أن من حق السلطة التنفيذية إصدار قوانين، فذلك في حالات خاصة ومحددة في الدستور” .

وتابع رئيس لجنة السيولة:”عموما مركزي طرابلس أخذ القانون ، وطبعه وقام بتعميمه على المصارف وتهديدهم به، والسؤال لمجلس النواب وأعضائه أين أنتم من هذا”.

وأشار “آغا” إلى أنه تمّت مخاطبة مجلس النّواب حول هذا الأمر من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”.

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