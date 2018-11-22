الدولار يهبط امام الدينار وارتفاع اليورو في مستهل السوق الموازي

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.240 دينار ليبي للبيع و 5.220 دينار للشراء.

بدوره ارتفع سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي ليسجل 5.970 دينار، واستقر سعر الجنية الاسترليني عند 6.570 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي أمس عند سعر 5.250 دينار وارتفع بشكل طفيف إلى 5.280 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.250 دينار.

وارتفع سعر الليرة التركية اليوم إلى 0.99 دينار ليبي مقارنة بـ 0.98 دينار أمس, بينما تراجع الدينار التونسي إلى 1.74 دينار ليبي مقارنة بـ 1.75 دينار.

وعلى ذات الصعيد ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق إلى 147 ديناراً مقارنة ب146 دينار يوم أمس.