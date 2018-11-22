أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.240 دينار

اليورو الأوروبي 5.970 دينار

الجنية الإسترليني 6.570 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.740 دينار

الجنية المصري 0.283 دينار

الدولار الكندي 4.050 دينار

الدينار الاردني 7.220 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.240 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

كسر الفضة = 1.87 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.