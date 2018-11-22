أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

أكدت مصادر من السوق الموازي في زليتن، افتتاح أسعار اليوم الخميس، عند 5.26 دنانير مُقابل الدولار الأميركي.

وسجل اليورو 5.95 دنانير، مُتراجعا بقيمة قرشين مُقابل تعاملات أمس الأربعاء، التي اقترب فيها من سقف الـ6 دنانير.

وبحسب الأرقام الواردة من السوق، استقرت أسعار كسر الذهب عيار 18 عند سعر 145 دنانير، بعدما سجّل أمس تراجعا قيمته 3 دنانير عن التعاملات السابقة.

يُشار إلى أن انفراجة الأزمة المالية التي شهدتها المصارف التجارية في بعض المناطق مؤخرا، لم تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية مُقابل الدينار في السوق الموازي.

ومنذ الإعلان عن اعتماد خطة الإصلاحات الاقتصادية بإشراف المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي مطلع سبتمبر الماضي لم تشهد أسعار العملات أي انخفاض يُذكر، بل على العكس اقترب سعر صرف الدولار بعدها لأكثر من مرة من تخطي حاجز الـ6 دنانير.

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