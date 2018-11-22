اقتصاد

المركزي يوضّح بشأن الـ500 دولار الإضافية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصرف ليبيا المركزي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المصرف سيشرع في بدء صرف مخصصات أرباب الأسر المضافة بقيمة 500 دولار.

وأصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، في شهر سبتمبر الماضي، تعليماته للمصارف التجارية للبدء بصرف 500 دولار إضافية وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أُقره المجلس الرئاسي والمركزي والمجلس الأعلى للدولة.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية، رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، والسماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة، وإضافة مبلغ 500 دولار لقيمة مخصصات أرباب الأسر.

وكان الكبير، قد صرح لقناة 218 في وقت سابق بأن الدينار الليبي سيشهد انتعاشة مطلع العام المقبل نتيجة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية من بينها فرض رسم على بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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