مخزونات الخام الأمريكية تُطيح بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ 8 أشهر

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما بلغت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في 8 أشهر، وسط تحذيرات الخبراء من هبوط حاد في الأسعار.

حيث تراجعت عقود “برنت” بنسبة 0.38% إلى 63.24 دولار للبرميل، بعد ارتفاع الأربعاء بنسبة 1.52%، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.26% إلى 54.59 دولار للبرميل، بعد صعود بلغ 2.25%.

هذا وجاء الانخفاض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 4.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وهي زيادة أكبر من المتوقعة في وقت تتحدث فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عن تقليص الإمدادات بعد أشهر فقط من زيادتها، خشية تخمة جديدة في المعروض.

ويرى مراقبين أن السعودية المنتج الأكبر في “أوبك”، قد تجد أنه من الصعب عليها التحرك لدعم الأسعار بعد أن أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها لمساعدتها في خفض أسعار الخام في وقت سابق.

