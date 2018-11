عقوبات أوروبية على إيطاليا بسبب عدم التزامها بقواعد الميزانية

كشفت مجموعة اليورو عن تأييدها لفرض عقوبات على إيطاليا بسبب عدم التزامها بالقواعد الأوروبية الخاصة بالميزانية، وتعتزم مناقشة العقوبات في ديسمبر المقبل.

حيث قال رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو:

“نؤيد اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيطاليا، وكنا نؤيد دائما قرارات المفوضية الأوروبية حول الميزانية، وسيتم النظر في تعديل عجز الميزانية الإيطالية الزائد خلال اجتماع مجموعة اليورو في ديسمبر”.

هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت مجدداً مشروع الميزانية الإيطالية لعام 2019، وأعلنت أنها قد تبدأ بعملية فرض العقوبات على إيطاليا بسبب عدم تماشي ميزانيتها مع معايير الاتحاد الأوروبي.

