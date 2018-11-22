قصة “الجمعة السوداء”.. تخفيضات ومبيعات بالملايين

بترقب عشاق التسوق “الجمعة السوداء”، المتعارف عليها باسم “بلاك فرايدي”، وهو اليوم الذي يشهد تخفيضات أسعار السلع في المتاجر ليوم واحد فقط، ويعد أكثر الأيام نشاطا في البيع على الإنترنت أو من متاجر التجزئة الإلكترونية مثل أمازون وغيرها.

وبدأت “الجمعة السوداء” في الانتشار بأميركا وانتقل لبعض الدول حول العالم، وما زالت الدول التي تتبنى هذا المصطلح في ازدياد عاما بعد آخر، وتأتي هذه الجمعة في آخر يوم من نوفمبر من كل عام وهي تصادف اليوم 23 من الشهر الجاري في العام الحالي.

ارتبطت تسمية هذا اليوم بالأزمة المالية التي واجهت الولايات المتحدة في القرن 19 والتي كانت بمثابة ضربة للاقتصاد الأميركي، إذ كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء ما سبب كارثة اقتصادية تعافت منها عن طريق إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع وتتراوح الخصومات عادة بين 20 في المئة و90 في المئة ببعض الأحيان.

ولن ننسى في العام الماضي كيف كانت “الجمعة السوداء” على أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، مؤسس موقع أمازون، فهي لم تكن سوداء أبدا بالمصطلح بل كانت من أكثر الأيام بياضا بالنسبة له وتسبب هذا اليوم في تخطي ثروته حاجز المئة مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية