عقب تجاوزات مالية لمجلس الوزراء…ديوان المحاسبة يكشف بالتفاصيل تجاوزات “مالية المؤقتة” ومراقبات الخدمات المالية

أخبار ليبيا24- خاص

أفصح ديوان المحاسبة، عن مخالفات مالية طالت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة وعدد من مراقبات الخدمات المالية في البلديات.

وأسفرت عمليات الفحص والمراجعة التي أجراها ديوان المحاسبة لحسابات وزارة المالية عن السنة المالية 2017، لتكشف عن عدة تجاوزات، منها تجاوز القيمة المخصصة كبدل إيجار لوكيل الوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (346) لسنة 2013.

وكشف التقرير السنوي لعام 2017، عن صرف مبالغ مالية لأحد الفنادق دون وجود أمر تكليف يحدد عدد الضيوف والمدة ونوع الخدمة، وصرف مبالغ مالية لأحد الفنادق نظير توفير وجبات غذائية دون تحديد المستفيدين وصفاتهم.

ووفقا لديوان المحاسبة، خصصت وزارة المالية سيارات لجميع العاملين بالوزارة بالمخالفة للقرار رقم (918) لسنة 2007 بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع، وصرفت مكافأة شهرية للعاملين بالكامل دون تحديد الأعمال المنجزة أو البحوث المقدمة التي أوجبت صرفها بشكل مستمر.

بنغازي

وتمكنت لجنة ضبط الازدواجية بمراقبة الخدمات المالية بنغازي، من ضبط 1863 حالة ازدواجية بالمراقبة والقطاعات التابعة لها، بحسب التقرير السنوي.

ولاحظ الديوان أن العديد من المؤهلات العلمية للمراقبين الماليين لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ناهيك عن قيام مراقب خدمات بنغازي بإصدار قرارات المكافآت التشجيعية للموظفين لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر بالمخالفة للمادة (129) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل، منوهًا إلى عدم وجود ملاك وظيفي للمراقبة.

وسجل التقرير السنوي، عدة مخالفات على المراقبة من ضمنها الاحتفاظ بالعديد من المبالغ في حساب الودائع لأكثر من ستة أشهر دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والاحتفاظ ببعض المبالغ المستقطعة دون إحالتها لجهات الاختصاص كالضمان والتضامن، إضافة إلى التأخر في إحالة إيرادات العام 2016 لحساب الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي البيضاء.

إجدابيا

وتطرق ديوان المحاسبة في تقريره السنوي إلى المخالفات في مراقبة الخدمات المالية إجدابيا، حيثُ قامت بصرف مكافآت مستمرة للمراقب ومدير الشؤون الإدارية بها بالمخالفة.

وأكد، عدم إحالة صور من المراسلات والعقود التي ترتب التزامات مالية إلى الديوان بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى التقصير في حصر قيمة الالتزامات المترتبة على المراقبة وإدراجها ضمن تقرير المصروفات للباب الثاني تحت بند الارتباطات، إضافة إلى الارتباط بالتزامات مالية دون وجود مخصصات مالية لتغطيتها.

وأضاف التقرير أن قسم الخزينة بالمراقبة، لم يتقيد بإمساك سجل للإيصالات المالية المستلمة من قبل وزارة المالية، مشيرًا إلى صرف أصناف من المخازن دون وجود طلب صرف من الجهة الطالبة، واستلام أصناف بالمخازن دون إرفاق المستندات الدالة على توريدها.

الزويتينة

وفيما يخص مراقبة الخدمات المالية الزويتينة سلطان، كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، عن عدم تطابق قيمة المصروفات المتعلقة ببند المساهمة في الضمان الاجتماعي، بفارق أكثر من 28 ألف دينار بين تقرير المصروفات ودفتر يومية الصندوق.

ولفت التقرير، إلى صرف مرتبات لعدد من العاملين لم ترد أسمائهم بالقرار (2029) لسنة 2016 وعدم تقديم الإجراءات المتعلقة بهم التي تعزز عملية الصرف وما إذا قد صدر قرار تعيين أو تعاقد وأية إجراءات ذات علاقة.

مخالفات مجلس الوزراء

وكان تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 ، كشف عن عدة مخالفات ارتكبتها قطاعات الدولة المختلفة على رأسها مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

حيثُ قام مجلس الوزراء ، بصرف مبالغ مالية على عقود تجاوزت قيمتها خمسة ملايين دينار دون إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة بالمخالفة للمادة رقم (1) من القانون رقم (24) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيم الديوان ، بحسب ما ورد في التقرير.

وجاء في التقرير أنه تم صرف مبالغ في صورة إعانات بناءً على قرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء دون وجود ضوابط ومعايير لصرف هذه الإعانات ، وكذلك تحميل مصروفات العام الحالي بمصروفات سنوات سابقة مما يعد مخالفة للمادة (13) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

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