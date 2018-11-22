تغييرات طفيفة للعملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء.

بدوره استقر سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي عند 5.970 دينار، واستقر سعر الجنية الاسترليني عند 6.570 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.240 دينار ومع ختام السوق إرتفع إلى سعر 5.250 دينار.

وسجل سعر الليرة التركية اليوم إلى 0.99 دينار ليبي مقارنة بـ 0.98 دينار أمس, بينما انخفض الدينار التونسي إلى 1.74 دينار ليبي مقارنة بـ 1.75 دينار.

وعلى ذات الصعيد سجل سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق 147 ديناراً مقارنة ب146 دينار يوم أمس.