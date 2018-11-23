مكافحة التهريب في طرابلس تضبط أموالا مُهرّبة

تمكّن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمطار امعيتيقة في طرابلس، من ضبط مسافرتان ليبيتين الجنسية كانت بحوزتهم مبلغ مالي وقدره مائة ألف وثلاثمائة وخمسون ” 100350 ألف يورو” كانت متجهتان إلى أسطنبول على متن خطوط الراحله تحديدا يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح القسم على صفحته الرسيمة على الفيسبوك، أنه اتخد الإجراءات القانونية حول عملية الضبط لإحالتها للجهات المختصة.

وأشار قسم مكافحة التهريب والمخدرات، أن العملية تأتي في ظروف قساية تشهدها مدينة طرابلس، وأن رجال القسم والجمارك يعلمون على ترسيخ الأمن والاستقرار رُغمًا عن الظروف القاهرة التي يعيشونها، لمنع التهريب ومكافحته.

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