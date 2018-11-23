الشحومي يكشف أسباب ارتفاع أسعار تذاكر السفر

اعتبر مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا سابقا، والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، ارتفاع أسعار تذاكر السفر على طيران الخطوط “الأفريقية، و الليبية” أمرا متوقعا وقد يفتح الباب أمام تغيرات في هيكيلة الأسعار لعدد من السلع والخدمات التي كانت ثابتة لفترة طويلة.

وأوضح الشحومي عبر صفحته على الفيسبوك، أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو تعديل أسعار الصرف والتحوّل للتعامل بالسعر التجاري الجديد.

وأشار الخبير الاقتصادي أن هذا يأتي في إطار تزايد “الحديث عن شكل وطريقة تحويل دعم الوقود إلى دعم مباشر للمواطن والذي سيعني تحرير أسعار العديد من السلع والخدمات المرتبطة بالوقود وعلى رأسها الكهرباء”. مضيفا بقوله: “ربما نشهد تحول بالزيادة في أسعار النقل الجوي وغيرها مرة اخري وبشكل أكبر “.

ودعا الشحومي الحكومة والمصرف المركزي أن يسارعوا إلى تبني جُملة من الإجراءات المصاحبة ويراقبو عن كثب تأثيرات التغيرات والتركيز علي تحسين العدالة الاقتصادية و الاجتماعية، وأن يبحثوا عن آلية معالجة الدعم على الوقود و أدوات وآليات ضبط الأسعار و المنافسة، إضافة إلى تحسين مقدرة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل على مواجهة التغيرات التي قد تكون مؤلمة بفترة التحوّل القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية