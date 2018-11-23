أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.250 دينار
اليورو الأوروبي 5.970 دينار
الجنية الإسترليني 6.570 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.740 دينار
الجنية المصري 0.283 دينار
الدولار الكندي 4.050 دينار
الدينار الاردني 7.220 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.250 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار
كسر الفضة = 1.87 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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