الدولار يرتفع مع تراجع اليورو والاسترليني

هبط اليورو بنحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة بعد إشارات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في أنحاء منطقة اليورو.

وتباطأ نمو الأنشطة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقعة خلال الشهر الجاري، وفقا لما أظهره مسح لمؤشر مديري المشتريات الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

وهبط نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمئة إلى 1.1402 بعد نشر المسوح، على الرغم من أنها كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة.

كما هبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1326 فرنك.

وتلقى الدولار دعما من ضعف العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات ليجري تداوله مستقرا عند 96.706 .

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الاسترليني منخفضا 0.3 بالمئة عند 1.2838 دولار بعدما كان مرتفعا 0.8 بالمئة يوم الخميس.

وبلغت العملة اليابانية 112.96 ين للدولار، مسجلة تغيرا طفيفا عن الإغلاق السابق. وجرى تداولها في نطاق ضيق.

وتراجع الدولار الاسترالي، الذي غالبا ما يعتبر مقياسا للإقبال على المخاطرة عالميا، 0.2 بالمئة ليجري تداوله عند 0.7237 دولار أمريكي.