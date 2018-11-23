النفط يسجل أدنى مستوى في 2018 بفعل بوادر تخمة في المعروض

سنغافورة (رويترز) – هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018 يوم الجمعة خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة.

مصفاة للنفط بولاية فيلادلفيا الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز.

وجاء الهبوط على الرغم من التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستبدأ في كبح الإنتاج بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر كانون الأول.

وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 عند 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش.

وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وبشكل عام، زاد المعروض من الخام في الأسواق العالمية هذا العام. وضخ أكبر ثلاثة منتجين، الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يوميا.

وقال بنك الاستثمار الحكومي الأمريكي جيفريز يوم الجمعة إن ”السوق متخمة في الوقت الحالي“ مضيفا أن ”السوق المتخمة تمر بوقت صعب فيما يتعلق بإيجاد أرضية (للسعر)“.

وتأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي تتراجع فيه آفاق الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبطت أسعار النفط بنحو 30 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها في أوائل أكتوبر تشرين الأول، حيث بدأ الإنتاج العالمي يتجاوز الاستهلاك في الربع الأخير من العام الجاري في نهاية لفترة نقص في المعروض بدأت في الربع الأول من عام 2017، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون.

وللتعامل مع انخفاض الطلب، قالت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الخميس إنها قد تقلص الإمدادات.

وتضغط السعودية على أوبك من أجل خفض إمدادات الخام بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض.