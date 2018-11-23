أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 23/11/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.240 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد استقر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.970 دينار.

بدوره استقر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى خلال التعاملات للسوق الموازية لليوم الثاني على التوالي وبلغ سعره اليوم 6.570 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.740 دينار 1.660 دينار الجنية المصري 0.283 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 171.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 196 دينار

كسر الفضة = 1.87 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.350 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.