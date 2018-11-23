أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة نوفمبر 23 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.740 دينار 1.660 دينار الجنية المصري 0.283 دينار 0.275 دينار الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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