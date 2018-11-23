“السراي” يُعلن عن مُبادرة لتمويل مشاريع خاصة

أعلن مصرف السراي، أمس الخميس، البدء بالاستعداد لإطلاق مبادرة التمويل متناهي الصغر “نماء تمويل” لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص؛ لتطوير أعمالهم وتحسين دخولهم.

وأشار المصرف في بيان له إلى أن هذه المبادرة تتبنى صيغة التمويل المالي الإسلامي.

وتهدف مبادرة “نماء تمويل” إلى إتاحة الوصول للتمويل متناهي الصغر لـ2000 مستفيد خلال عامين، بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليون دينار.

وستمكن المستفيدين من بدْء أعمال جديدة أو تطوير أعمالهم القائمة ما سيؤدي إلى رفع دخولهم وتحسن أوضاع أسرهم المعيشية.

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