خبراء يطالبون بإلغاء سقف مبيعات النقد

ايوان ليبيا – وكالات

اعتبر خبراء اقتصاديون أن انتعاش السيولة النقدية في بعض مصارف البلاد، خصوصًا في العاصمة طرابلس، مؤشرًا أوليًا على نجاحات يمكن أن يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته حكومة الوفاق في سبتمبر الماضي، لكنهم رأوا أن اكتمال هذا النجاح مرهون بتوحيد المصرف المركزي، ورفع القيود عن مبيعات النقد الأجنبي الدولار الجديد، واتخاذ إجراءات لكبح التضخم في البلاد.

وقال الرئيس السابق لهيئة سوق المال، سليمان الشحومي إن «التحسن على صعيد مستويات الأسعار وانفراج أزمة السيولة في حاجة إلى تثبيت وتدعيم عبر توحيد المؤسسة النقدية»، موضحًا أن «عدم توحيد المؤسسة النقدية بليبيا في أقرب وقت يعني أن مسار المعالجة النقدية وتحسين قيمة الدينار محفوفة بمخاطر شديدة».

وانقسم المصرف المركزي العام 2014 بين إدارتين في طرابلس والبيضاء، لكن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقود جهودًا لمراجعة حساب المركزي في طرابلس والبيضاء، حيث أعلنت في السابع من الشهر الجاري توافق محافظي المركزي في طرابلس الصديق الكبير والبيضاء علي الحبري بشأن شروط مراجعة حساباتهما خلال اجتماع بمقر البعثة الأممية في العاصمة التونسية.

وفي السياق نفسه، شدد الشحومي على «الحاجة إلى توافق وخطة لتوحيد المؤسسة النقدية، وأن تكون المراجعة الخارجية لعمليات البنك المركزي في طرابلس والبيضاء مقدمة للتوحيد ودمج الحسابات بأسرع ما يمكن»، محذرًا من «معلومات متداولة عن حجم الدين العام على الخزانة العامة تشير إلى تزايد مقدار الدين لدى «الحكومة الموقتة» برغم أنه تحت السيطرة لدى حكومة الوفاق.

وأضاف الشحومي قائلًا: «المشكلة هي أن العام المالي القادم على الأبواب، ودون وقف ازدواجية الإنفاق الحكومي من جهتين في بلد واحد سيعني مزيدًا من الدين العام، ولن يكون عبر طباعة عملة جديدة هذه المرة، بل سيكون عبر الاقتراض من البنوك، وهذه المرة التمويل موجود بسبب تحسن مستويات السيولة لدى البنوك التجارية، في ظل إجراءات بيع الدولار بالسعر التجاري لدى البنك المركزي بطرابلس».

في المقابل، رأى مدير إدارة البحوث والإحصاء السابق بالمصرف المركزي، عزالدين المبروك، أنه «من المبكر الحديث عن نتائج الإصلاحات الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن «أزمة السيولة تحتاج إلى وقت لكي تعود الثقة في الجهاز المصرفي مع إعادة تفعيل نظام البيع الإلكتروني حتى يتم التخفيف على البيع نقدًا».

في الوقت نفسه، يطالب خبراء بضرورة رفع القيود التي فرضها المصرف المركزي حول مبيعات النقد الأجنبي لكي يكون هناك مردود إيجابي سريع على الاقتصاد الوطني. وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، قرارًا بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.

واعتبر عزالدين المبروك أن رفع القيود دون سقف معين للتحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية أمر ضروري، منوهًا إلى أن «المركزي يستطيع الدفاع عن السعر الجديد 3.9 دينار للدولار الواحد». وحول تأثير رفع القيود على احتياطات النقد الأجنبي قال المبروك: إن «إيرادات ليبيا من النفط مع احتياطات المركزي تستطيع الدفاع عن السعر، وإن الاقتصاد الليبي ما زال بخير».

في الوقت نفسه، لا يخفي خبراء خشيتهم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إذ أظهرت دراسة حديثة للمصرف المركزي عن التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أن أسعار المستهلك حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين 2016 و2017.

ورصدت الدراسة اتجاهًا تصاعديًا مرتفعًا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (باستخدام سنة 2003 كسنة أساس)، إذ ارتفعت من 231.9 في العام 2016 إلى 297.9 في العام 2017 و323.4 في الربع الأول من العام الجاري (2018)، لتسجل تضخما نسبته 19.5%.

ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «إغراق السوق الليبية بالسلع والبضائع، وبالسعر الرسمي دون فرض ضريبة أو رسوم»، متوقعًا في هذه الحالة «انخفاض الأسعار بأكثر من 50%، لتعود القوة الشرائية للدينار، ونحافظ على استقرار الاقتصاد الليبي».

لكن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، أكد على هامش مشاركته في ملتقى مجلس الأعمال الليبي – البريطاني المنعقد بتونس في أكتوبر الماضي أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد إيجابية، ومؤشر التضخم في انخفاض.

وتستعد حكومة الوفاق لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ بدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق الشهر الماضي سلسلة مناقشات مع مسؤولين حول الخطوات التي يجب اتخاذها في تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، طالب الفيتوري المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات النقدية الكفيلة باستقرار المستوى العام للأسعار، مذكرًا «بتصدي المصرف المركزي في السابق لهذه الظاهرة خلال العقد الأول من هذا القرن عندما استطاع خفض معدل التضخم في الاقتصاد الليبي إلى ما دون 3%».

وحث الحكومة على «حفظ التوازن الاجتماعي في المجتمع بتعويض موظفي الحكومة عن ارتفاع المستوى العام للأسعار عن طريق رفع مرتباتهم الإسمية بالمعدل الذي يمكنهم من مقابلة ارتفاع الأسعار»، داعيًا النقابات إلى «مطالبة القطاع الخاص بتعويض العاملين به».

واتخذت حكومة الوفاق الوطني إجراءً إصلاحيًا في سبتمبر الماضي عندما فرضت رسومًا على معاملات النقد الأجنبي، إذ أعادت تلك الخطوة تقييم سعر الدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 دينار مقارنة بالسعر الرسمي الذي كان يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار، مما تسبب في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 5.1 دينار للدولار.

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