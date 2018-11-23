وكيل المواصلات: زيادة شركات الطيران أسعارها سببه ارتفاع النقد الأجنبي

أرجع وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبوشكيوات، الجمعة، زيادة في أسعار الرحلات التي أعلنت عنها شركات الطيران بنسبة 183 % إلى زيادة الرسوم على سعر صرف النقد الأجنبي التى فرضتها الإصلاحات.

وأوضح أبوشكيوات، في تصريح للرائد، أن الإصلاحات لم تستثن شركات الطيران بعكس مخصصات أرباب الأسر والطلبة والمرضى، مبينا أن الأسعار الجديدة ستشمل كل الشركات بما فيها الشركات الخاصة.

وأكد وكيل وزارة المواصلات أن شركة البريقة تبيع الوقود لشركات الطيران بالسعر غير المدعوم في الرحلات الخارجية، وأن التشغيل 60 % منه هو بالعملة الصعبة.

وبيّن أبوشكيوات أن الأسعار الجديدة ستشمل أيضا الرحلات الداخلية، ولكن بزيادة بسيطة باعتبار أن الوقود مدعوم في الرحلات الداخلية.

وكان الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الإفريقية عمران زبادي قد صرح لشبكة الرائد، بأن الشركة سترفع أسعار التذاكر إلى نحو ثلاثة أضعاف ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل، وهذا ما أعلنته الخطوط الجوية الليبية أيضا.

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