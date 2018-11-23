انخفاض في بورصة وول ستريت مع  هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها 

نيويورك-العنوان

هبطت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم الجمعة بفعل خسائر لأسهم شركات الطاقة مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، في الوقت الذي يستمر قلق المستثمرين قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أثناء قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 128.29 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 24336.40 نقطة في بداية جلسة التداول في بورصة وول ستريت.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.57 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 2633.36 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 52.74 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 6919.52 نقطة.

المصدر-وكالات

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