الصندوق السيادي الليبي يتخذ خطوة للإفراج عن الأصول المجمّدة

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي إن الصندوق سيُعيِّن مدققين في غضون أسابيع، كما سينتهي من عملية فحص واسعة النطاق لأصوله بحلول 2019، في إطار مساعٍ للحصول على أصول مجمّدة بمليارات الدولارات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن علي محمود حسن محمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار أنّ شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة بها.

ونحو 70% من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها 67 مليار دولار مجمّدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وكانت الأصول الليبية المجمدة حديث الساعة خلال الفترة الأخيرة، في أعقاب تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بأنّ محادثاته في واشنطن مؤخرًا تطرقت إلى حق ليبيا في التصرف في الأموال المجمدة، وليس فك التجميد، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين المعنيين.

وقال السراج في حوار سابق إلى «بوابة الوسط» إن عدم تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة أصولها بطريقة صحيحة يحمِّل ليبيا خسائر سنوية تقدر بمليار دولار.

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