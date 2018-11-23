بالأرقام: مؤسسات المجتمع المدني الليبي وتمويلاتها

بلغ عدد مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا 5500 منظمة محلية، 42% منها تم تسجيلها عام 2012، و67 منظمة دولية.

ووفقا لما ذكره سالم المدني مدير إدارة التسجيل والتوثيق بمفوضية المجتمع المدني في منشور بصفحته الشخصية فإن 40% من منظمات المجتمع المدني في طرابلس، مشيرا إلى أن أعداد الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمات بلغ خمسة وأربعين ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثين عضوا في إجمالي البلاد و58% منهم يحملون شهادات جامعية فأعلى.

وعن تمثيل المرأة أوضح “المدني” أن نسبة النساء في التأسيس بلغت 20%، بينما بلغت في التطوع 41%، وكانت أعلى نسبة لمشاركة المرأة في التأسيس في مدينتي جالو وغدامس بنسبة 45%، 41% على التوالي.

وبين “المدني” أن حجم التمويلات الدولية التي تمّ التّصريح بها عن طريق المنظمات الدولية قد وصل حجمها إلى قرابة 87,570,949.00 دولار أمريكي و 40,890,000.00 يورو و600,000 جنيه استرليني و16,000,000 دينار ليبي، ولافت المدني أن هذه هي القيم المرصودة وليس بالضرورة أن تكون قد صرفت فعلا لارتباطها بالنشاط والفترة التي ستعمل بها المنظمة في ليبيا.

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