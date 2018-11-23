المواطن يتساءل: أين السلع المدعومة أو الدعم النقدي؟

إلى وقت قريب كانت عربات توزيع السلع المدعومة عبر سعر الدولار 1.35 دينار تجوب مختلف مناطق ليبيا، ولكنها اختفت بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها المجلس الرئاسي منذ شهر سبتمبر الماضي، والسلع الأساسية ارتفعت بينما السلع الكمالية انخفضت.

ويتساءل المواطن علي حمادي البالغ من العمر 55 عاماً من أمام سوق المهاري وسط طرابلس: أين السلع المدعومة يا حكومة الوفاق الوطني؟، وقال لمراسل «الوسط» إن الدولة رفعت الدعم السلعي منذ العام 2015 دون توفير دعم نقدي، وعقب ذلك وفرت سلعاً أساسية مدعومة تباع عبر محلات تجارية للتخفيف من غلاء الأسعار ولكن الآن الدولار يباع بـ3.9 دينار للدولار ولتر الزيت كان بـ3.5 دينار والآن بستة دنانير وعلبة معجون الطماطم كانت بدينار والآن بثلاتة دنانير وغير ذلك من الأسعار.

وفي المقابل يؤكد علي السويح، مسعف في مركز طرابلس الطبي في سوق العروبة بالسياحية، أن «الرواتب لم ترتفع وأن الأسعار مرتفعة، لاسيما من لديه أبناء في فصول المدارس بالمرحلة الابتدائية، فالمواطنون مكرهون لشراء بعض السلع، فمثلاً علبة تن بخمسة دنانير وكان سعرها قبل عام دينارين فقط، أي ارتفع السعر للضعف وكذلك الأجبان والعصائر واللحوم، وأن الألف دينار لا تكفي لتغطية المصاريف المدرسية للأبناء وشؤون المنزل وأنت راتبك لا يتعدى 750ديناراً شهرياً»، مطالباً بضرورة عودة الدعم السلعي للمواطنين.

ويحاول علي اليتيم، معلم مادة الرياضيات في قطاع التعليم العمل بعد نهاية الدوام الحكومي عبر سيارته كسيارة أجرة دون تراخيص من أجل الحصول على دخل إضافي لأن راتبه لا يكفي مصروفات الأسرة المكونة من أربعة أطفال.

ويقول لـ«الوسط» إن الدعم السلعي مرفوع منذ العام 2015 وكذلك علاوة الأسرة متوقفة أيضاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأضاف أن راتبه الشهري 750 ديناراً شهرياً لا تكفي لمصروفات الأسرة، علاوة على نقص السيولة بالمصارف التي لا تأتي إلا كل شهرين في ضواحي العاصمة تحديداً في أنجيلة، والحل بحسب نظره استخدام سيارته كسيارة أجرة لتغطية مصاريف الأسرة، مؤكداً أن 750 ديناراً مصاريف الأسرة شهرياً لا تكفي، فرغيف الخبز الجيد بنصف دينار.. فمابالك بالسلع الغذائية والدوائية؟!

ويقول الخبير المصرفي نوري بريون لـ«الوسط» إن فرض رسوم يعني، بطريقة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، فبدلاً من أن يساوي الدينار 0.75 سنت أصبح الآن يساوي 0.12 سنت، محذراً من الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي من فتح خزائن النقد الأجنبي وهو لا يستطيع تغطية الطلب على العملة الصعبة، مؤكداً أن معدلات الأجور في ليبيا متدنية جداً وتحتاج إلى رفعها لمواكبة معدلات الأسعار المرتفعة.

ومن جهة ثانية، يرى مدير مركز «أويا للدراسات الاقتصادية»، أحمد أبولسين أن الأسعار سوف ترتفع بمقدار رسوم الضريبة وأن السلع الأساسية تورد للسوق المحلية عبر الدولار بالسعر الرسمي وتباع للمواطن بسعر معقول وفي حالة فرض الرسوم وبيع الدولار بالسعر الجديد سوف ترتفع الأسعار بمقدار الزيادة 2.5 دينار لكل سلعة.

وحول سؤال مراسل لـ«الوسط» بأن الأسعار للسلع الكمالية من مواد بناء وسيارات وغير ذلك سوف تنخفض قال: أيعقل أن السلع الأساسية ترتفع والسلع الكمالية تنخفض ولكن لن يحدث انخفاض في الأسعار بل سوف ترتفع عندما يكون الحديث عن السلع الأساسية يعني الحديث عن لب التضخم.

وكان المؤتمر الوطني العام قرر، في مايو 2015، استبدال دعم السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي مباشر لكل مواطن شهرياً قدره 50 ديناراً وطبق رفع الدعم السلعي ولم يطبق رفع الدعم على المحروقات حتى الآن.

ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية يقدر بـ 201 دينار ما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن وكان الدعم السلعي في ليبيا يشمل 12 سلعة، وذلك في العام 2011، منها، الأرز والسميد والدقيق والخميرة للمخابز والزيت ومعجون الطماطم والشاي.

وبدأت مسيرة الدعم مع إنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع العام 1971 لكي تقي الليبيين شر الجوع والفقر الذي كان يعانيه الليبيون في تلك الفترة، عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط على السلع، بل امتد للخدمات والمحروقات والسجائر وملابس العيد.

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