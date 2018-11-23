حسني بي يعلق على زيادة أسعار تذاكر الطيران

اعتبر رجل الأعمال حسني بي أن زيادة قيمة النقل الجوي هي سرقة، موضحا أن تكلفة ركوب الطائرة وبسعر وقود غير مدعوم لا تتعدى 25 دولارا للساعة، و بسعر 3.900 بالدينار، تساوي 100 دينار ساعة طيران، إذا ما كان يدفع الوقود بالسعر الدولي.

وأشار بي في صفحته الرسمية إلى أن الوقود دوليا يمثل من 30% إلى 50%، إذا أخذ في الاعتبار أن الوقود مدعوم في ليبيا، متهما شركات الطيران بأنها كانت تسرق المواطن بحجة شراء الدولار بالسوق السوداء بسعر 6.500 دينار، والآن متوفر لها بسعر 3.900 دينار.

وانفجرت ردود فعل ساخطة في أوساط شرائح عديدة من الليبيين، معتبرة أنها زيادة مبالغ فيها، في حين أوضحت وزارة المواصلات أن سبب ذلك راجع إلى زيادة الرسوم على سعر صرف النقد الأجنبي التى فرضتها الإصلاحات الاقتصادية.