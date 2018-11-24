ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.210 دينار 5.200 دينار اليورو 5.900 دينار 5.820 دينار الجنية الاسترليني 6.500 دينار 6.470 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.730 دينار 1.650 دينار الجنية المصري 0.2815 دينار 0.2735 دينار الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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