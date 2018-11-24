اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.210 دينار 5.200 دينار
اليورو 5.900 دينار 5.820 دينار
الجنية الاسترليني 6.500 دينار 6.470 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.730 دينار 1.650 دينار
الجنية المصري 0.2815 دينار 0.2735 دينار
الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار
الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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