تراجع جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار بمستهل السوق الموازي

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.235 دينار ليبي للبيع و 5.215 دينار للشراء..

بدوره انخفض سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي بشكل ملحوظ إلى 5.910 دينار، وسجل سعر الجنية الاسترليني تراجعه إلى 6.550 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي الخميس الماضي عند سعر 5.240 دينار ومع ختام السوق إرتفع إلى سعر 5.250 دينار.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.