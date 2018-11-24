أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 24 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم السبت 24 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.230 دينار
اليورو الأوروبي 5.910 دينار
الجنية الإسترليني 6.550 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.730 دينار
الجنية المصري 0.2815 دينار
الدولار الكندي 4.030 دينار
الدينار الاردني 7.220 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.230 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار
كسر الفضة = 1.82 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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