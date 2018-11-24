أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 24 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم السبت 24 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.230 دينار

اليورو الأوروبي 5.910 دينار

الجنية الإسترليني 6.550 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.730 دينار

الجنية المصري 0.2815 دينار

الدولار الكندي 4.030 دينار

الدينار الاردني 7.220 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.230 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار

كسر الفضة = 1.82 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.