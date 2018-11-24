أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 24/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.235 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.950 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية لليوم الثاني على التوالي وبلغ سعره اليوم 6.550 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.240 دينار 5.220 دينار اليورو 5.950 دينار 5.870 دينار الجنية الاسترليني 6.550 دينار 6.470 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.730 دينار 1.650 دينار الجنية المصري 0.2815 دينار 0.2735 دينار الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 170 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 194.6 دينار

كسر الفضة = 1.82 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.350 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.