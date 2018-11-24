اخبار ليبيا الان اقتصاد

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 24/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.235 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.950 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية لليوم الثاني على التوالي وبلغ سعره اليوم 6.550 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 3

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.240 دينار 5.220 دينار
اليورو 5.950 دينار 5.870 دينار
الجنية الاسترليني 6.550 دينار 6.470 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.730 دينار 1.650 دينار
الجنية المصري 0.2815 دينار 0.2735 دينار
الدولار الكندي 4.030 دينار 3.950 دينار
الدينار الاردني 7.220 دينار 7.140 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 170 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 194.6 دينار
كسر الفضة = 1.82 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار
دولار بالشيك المصدق 5.350 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك