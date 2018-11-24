الشيباني: أسعار السلع مُرتفعة و”تُجار يتلاعبون”

كشف رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني، في تصريحات لـ218 أن نتائج أعمال لجنة تقييم أسعار السوق الليبي المُكلفة كشفت أن الأسعار ما زالت مُرتفعة أكثر من اللازم ولم تُخفّض، باستثناء أسعار السيارات المُستعملة، وبعض مواد البناء.

وأشار الشيباني إلى أن اللجنة توصلت إلى هذه النتيجة بعد شهر من البدء في تقييم الأسعار بالسوق المحلي، مُضيفاً أن عملها ما زال مُستمراً.

وأضاف أن لجنة تقييم الأسعار رصدت مؤشرات تدل على تلاعب بعض التجار بأسعار المنتجات المعروضة في السوق، والتي يذهب ضحيتها “جيب المواطن”.

وكشف الشيباني عن تخوفات من استغلال بعض التجار لتغيير سعر الصرف عند 3.900 دنانير للترويج لبضائعهم الموردة بسعر الصرف القديم 1.40 بهدف زيادة هامش الربح.

كما شدد على أهمية دور الصندوق في متابعة حركة الأسعار وأن اللجنة ستُصدر تقريرها النهائي فور الانتهاء من دراسة أسعار السوق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية