حوار متوسطي لرفع كفاءة الاقتصاد الليبي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي في الحوار المتوسطي لتدارس إمكانية رفع مستوى الاقتصاد الليبي بمشاركة وزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي.

وتطرق الحوار إلى إمكانية وضع ليبيا في ما أسموه المسار الصحيح وذلك عن طريق بعض الإجراءات التي من شأنها الرفع من المؤسسات الاقتصادية والمالية.

وحضر فعاليات الحوار المُتوسطي ممثل مؤسسة سي بي جي الإيطالية جوزيبي فالكو وبمشاركة من مؤسسة تيم ايتون.

يُذكر أن المجلس الرئاسي كان قد اعتمد في سبتمبر الماضي آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أصدر على إثرها المصرف المركزي المنشورين 8 و9 اللذين تضمنا بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والسماح للمصارف بقبول طلبات الاعتمادات المستندية.

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