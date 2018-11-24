اقتصاد

أسعار النفط تنخفض وتهز “خزنة ليبيا”

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انخفضت أسعار النفط العالمية 28 دولارا في غضون 50 يوما تقريبا مقارنة بأعلى سعر في مطلع شهر أكتوبر الماضي عندما وصل سعر البرميل أكثر من 86 دولارا للبرميل، بينما سجل التداول يوم الجمعة 58 دولارا.

ويُشكل هذا الانخفاض تأثيراً مُباشراً على إيرادات الدولة الليبية التي يعتمد اقتصادها على نحو 95% من عائدات النفط.

وكان من المفترض أن تحقق الدولة الليبية إيرادات تفوق الـ4 مليارات و200 مليون دولار مقارنة بأسعار النفط المُسجلة مطلع أكتوبر، لكن حجم الإيرادات أصبح رهن الأسعار الجديدة.

وبحسب أسعار الجمعة فإن إيرادات ليبيا اليومية ستبلغ 75 مليونا و400 ألف دولار أي ما يعادل مليارين و800 مليون في الـ38 يوما المتبقيات من العام الجاري.

هبوط الأسعار يمكن أن يؤثر على توقعات المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن الإيرادات ستصل إلى 23 مليارا و400 مليون دولار آخر العام، وفي حال استمر تذبذب الأسعار فمن المتوقع أن تتراجع إيرادات النفط إلى ما دون ذلك بمليار ونصف المليار آخر العام عند 21 مليارا و900 مليون.

التساؤل يبقى، هل الإيرادات النفطية ستؤثر على مشروع الإصلاحات الاقتصادية؟ وما مدى قدرة الدولة الليبية على الإيفاء بالتزماتها من النقد الأجنبي لمواطنيها؟

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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