ننشر أسعار مواد البناء بسوق زليتن اليوم

سجلت صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء بسوق زليتن نقدا (كاش) بدون تكاليف النقل، وهي كما يلي:
💵 أسعار مواد البناء كاش وشيك بزليتن بدون تكاليف نقل اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 :
ملاحظات على السوق:
💠 الأسعار ثابتة ولايوجد تغيير :
💠 أسعار الزليز الايطالي والمحلي درجه أولى.
زليز ايطالي مقاس 30*30 كاش 28 دينار.
زليز ايطالي مقاس 30*30 شيك 32 دينار.
زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 كاش 11 دينار.
زليز محلي درجة أولى مقاس 25*25 شيك 13 دينار.
💠 أسعار السيراميك مصرية شركة ألفا.
سعر الكاش 15.5 دينار للمتر.
سعر الشيك 18 دينار للمتر.
$$أسعار الإسمنت$$
🚩أسمنت الإتحاد بسعر 22 للقنطار كاش.⬇سعرال️جملة
⬇️أسمنت الإتحاد 26 للقنطار شيك.
🔴 مكيس/ خارج المصنع .
أسمنت العربية مكيس 21 دينار كاش (الكيس مغلق )↙
أسمنت العربية مكيس 25.25 دينار شيك (الكيس مغلق)↙
((لا ننصح بشرائه العربيه مكيس بسبب تقارب السعر))
****اسعار الاسمنت السائب الإتحاد والعربية****
أسمنت الإتحاد سائب كاش 240 دينار لطن
أسمنت الإتحاد سائب شيك 264دينار لطن
أسمنت العربية سائب كاش 175 دينار لطن
أسمنت العربية سائب شيك 198دينار لطن
🔸أسعار الحديد مصنع مصراتة.
حديد 16 مصراتة كاش 214دينار
حديد 16 مصراتة شيك220 دينار
حديد 14 مصراته كاش 214دينار
حديد 14 مصراتة شيك220دينار
حديد 12 مصراتة كاش214 دينار
حديد 12 مصراته شيك220دينار
حديد 8 مصراتة كاش 430 دينار
حديد 8 مصراتة شيك 500 دينار
حديد 6 مصراتة كاش 380 دينار
حديد 6 مصراتة شيك 420 دينار
حديد 5.5 مصراتة كاش 325 دينار
حديد 5،5 مصراتة شيك 357 دينار
حديد 12،14 زليتن 190دينار كاش
حديد 12،14 زليتن ب215 دينار شيك
🔖إذا كانت الطلبية أغلبها 12 فالسعر يكون أكثر ب5دينار〰
حديد 14 تركي كاش 185 دينار
حديد 14 تركي شيك 215 دينار
حديد 12 تركي كاش 190 دينار
حديد 12 تركي شيك 220 دينار
🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت الاتحاد زليتن.
سعر متر بإسمنت الاتحاد 195 كاش c30
سعر متر بإسمنت الاتحاد 185 كاش c25
سعر متر بإسمنت الاتحاد 205 شيك c30
سعر متر بإسمنت الاتحاد 194 شيك c25
🔹أسعار الخرسانة الجاهزة في اسمنت العربيه زليتن.
سعر متر بإسمنت العربية 173 كاش c30
سعر متر بإسمنت العربية 166 كاش c25
سعر متر بإسمنت العربية 182 شيك c30
سعر متر بإسمنت العربية 175شيكc25
⚪أسعار الرخام
رخام بانوراما مصري بسعر 38 كاش
رخام بانوراما مصري بسعر 40شيك
رخام سلفيا مصري بسعر 45 كاش
رخام سلفيا مصري بسعر 47 شيك
رخام كريما نوفا تركي بسعر 250 كاش
رخام كريما نوفا تركي بسعر 263 شيك
رخام تن براون بسعر 280 كاش
رخام تن براون بسعر 295 شيك
رخام جلكسي بسعر 300 كاش
رخام جلكسي بسعر 315 شيك
رخام ليبي بسعر 150 كاش
رخام ليبي بسعر 157 شيك
⚪أسعار بلك بومشي.
بلك بومشي 20×40 بسعر1.65كاش ((درجه اولى ألي))
بلك بومشي 20*40 بسعر 1.75 شيك
بلك بومشي 20*40 بسعر 1.00كاش (( درجة ثانية ))
بلك بومشي 20*40 بسعر1.15شيك
بلك بومشي 15*40 بسعر0.93كاش (( درجه ثانية))
بلك بومشي 15*40 بسعر 1.05 شيك
بلك بومشي 20*40 بسعر 0.93 كاش((درجه ثالثة )
بلك بومشي 20*40 بسعر 1.05شيك
🔖الدرجة الثالثة ماء مالح
⚪أسعار الياجور من محل.
16 سقف و 20*40 بني بسعر 1.25 كاش
16 سقف و 20*40 بني بسعر1،40 شيك
19 سقف بسعر 1.5 كاش
19 سقف بسعر 1.70 شيك
أسعار الياجور من المصنع.
16 سقف و20*40 بني بسعر 1.10 كاش مفرط 1.15كاش مسبت
16 سقف و20*40 بني بسعر1.25شيك مفرط 1.30 شيك مسبت
19 سقف بسعر 1.35 كاش مفرط 1.40 كاش مسبت
19 سقف بسعر 1.55 شيك مفرط 1.65 شيك مسبت
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