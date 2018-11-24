اختتام اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي بأمستردام باتفاقية شراكة بين البلدين

اختتم أمس الجمعة، اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي الذي عقد في العاصمة أمستردام، بإطلاق اتفاقية مشروع شراكة تستهدف دعم القطاعين الحكومي والخاص في البلدين من خلال برامج للتدريب في هولندا.

وتشمل الاتفاقية بين الجانبان، الاتفاق على العمل على عودة الشركات الهولندية للعمل في ليبيا، ودعم القطاع الخاص في البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة، والتي تتضمن إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية.

وقد أنهى الوفد الليبي مشاركته في اللقاء بعقد اجتماع مع وزيرة خارجية هولندا لشؤون التعاون الدولي، وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على استعداد بلادها للإسهام في مرحلة البناء والتعمير في ليبيا من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية، والتي كان لها إسهامات ناجحة في السابق.

وقام الوفد الليبي خلال اليومين الماضيين بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المختصة في الحكومة الهولندية، وعدد من الشركات النفطية وشركات خاصة بالموانئ والصناعات الزراعية، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أمس.

وضم الوفد ممثلين عن وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، وصندوق ليبيا للاستثمارات الداخلية، وممثل عن المنطقة الحرة مصراتةً.

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