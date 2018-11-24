استقرار الدولار أمام الدينار وانخفاض اليورو والاسترليني

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية في ليبيا، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع، إذ استقر سعر الدولار الأميركي، والليرة التركية فيما انخفض سعر صرف العملتين الأوروبية والبريطانية، بالإضافة إلى الدينار التونسي.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية في مستهل تعاملات الأسبوع 5.23 دينار وهو السعر نفسه في تعاملات ظهر الخميس، حسب صفحات متداولة على «فيسبوك».

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بينما انخفض سعر صرف اليورو في الفترة نفسها إلى 5.91 دينار مقابل 5.97 دينار، بفارق ستة قروش، وأيضا الجنيه الاسترليني إلى 6.55 دينار مقابل 6.57 دينار، بفارق ثلاثة قروش.

وفي الوقت الذي استقرت فيه الليرة التركية عند سعر 0.99 دينار، تراجع الدينار التونسي إلى 1.73 دينار مقابل 1.74 دينار في تعاملات أول من أمس الخميس.

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