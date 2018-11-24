الإفريقية للطيران القابضة تطالب بوقف زيادة أسعار تذاكر السفر لحين دراستها

طالبت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، مجلسي إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الإفريقية بوقف العمل بزيادة أسعار تذاكر السفر إلى حين دراستها دراسة كاملة بمشاركة الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس الجمعة، أن طلب وقف زيادة أسعار التذاكر جاء لبحث مدى استعداد الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لتحمل القيمة المضافة لأسعار التذاكر الجديدة.

وأشار البيان، إلى أن مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة يتابع الردود السلبية لشريحة واسعة من أبناء الوطن تجاه الزيادات الأخيرة لأسعار تذاكر السفر على شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية، رغم أن تقدير قيم التذكر من صلاحيات مجلس إدارة الشركة وفق معطيات وظروف تشغيل تقدرها.

وأكد البيان، أن الزيادة الأخيرة على التذاكر، وان ترتبت على تغيير سعر صرف الدينار الليبي بمقدر 183% كما حدده مصرف ليبيا المركزي، جاء متسرعا ودون دراسة اقتصادية متكاملة.

ونوه البيان، إلى أن شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية قد وقفت إلى جانب الوطن والمواطن في أصعب الظروف وأحلكها حين اعتقد الكثيرين أن الأزمات والحروب والدمار ستقوض من دورهما الوطني والأخلاقي.

وطمئنت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، الأهالي أن شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية مستمرتين في تقديم خدماتهما، رغم كل الظروف غير المواتية، على حد قولها.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية ونظيرتها الإفريقية قد قررتا في اليومين الماضيين رفع أسعار تذاكر السفر إلى أضعاف عدة، بسبب استثناء الشركتين من برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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