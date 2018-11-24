الإيرادات المصرية ترتفع 35.5 بالمائة

في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط نمو إيرادات بلاده بنسبة 35.5 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، وهذه إشارة على أن الحكومة ماضية في مسار تحقيق الفائض الأولي المستهدف في الموازنة.

وأشار معيط إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية 39.8 في المائة، مع زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 35 في المئة، واصفا هذه النتائج بالإيجابية وأنها تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي.

وعزا الوزير النتائج الإيجابية إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو جزء من اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي في 2019، شمل خفض قيمة العملة، والدعم الذي تقدمه الحكومة.

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