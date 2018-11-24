جنوب أفريقيا يتفق “نفطيا” مع جنوب السودان

أعلن وزيرا الطاقة في جنوب أفريقيا وجنوب السودان أمس أن جنوب أفريقيا يعتزم استثمار مليار دولار في قطاع الطاقة في جنوب السودان، تشمل أعمال الإنشاءات في مجال التكرير.

ووقع وزيرا الطاقة مذكرة تفاهم ستُمكِّن جنوب أفريقيا من لعب دور في استخراج النفط في جنوب السودان، بحسب الوزيرين.

وأكد وزير الطاقة الجنوب أفريقي أنه بعد اكتمال وحدة تكرير البترول، ستكون لديها قدرة إنتاجية بـ60 ألف برميل في اليوم.

من جهته، بيّن وزير الطاقة بجنوب السودان أن الاتفاق المبرم بين البلدين سيوفر مجالا للتعاون في إنشاء أنبوب يخدم الحقول القائمة في جنوب البلاد.

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