اقتصاد

جنوب أفريقيا يتفق “نفطيا” مع جنوب السودان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزيرا الطاقة في جنوب أفريقيا وجنوب السودان أمس أن جنوب أفريقيا يعتزم استثمار مليار دولار في قطاع الطاقة في جنوب السودان، تشمل أعمال الإنشاءات في مجال التكرير.

ووقع وزيرا الطاقة مذكرة تفاهم ستُمكِّن جنوب أفريقيا من لعب دور في استخراج النفط في جنوب السودان، بحسب الوزيرين.

وأكد وزير الطاقة الجنوب أفريقي أنه بعد اكتمال وحدة تكرير البترول، ستكون لديها قدرة إنتاجية بـ60 ألف برميل في اليوم.

من جهته، بيّن وزير الطاقة بجنوب السودان أن الاتفاق المبرم بين البلدين سيوفر مجالا للتعاون في إنشاء أنبوب يخدم الحقول القائمة في جنوب البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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