أسعار الذهب في العالم تنخفض مُتأثرةً بالهبوط الحاد في أسعار النفط

انخفضت أسعار الذهب في العالم مع التماس المستثمرين الأمان في الدولار الأمريكي وسط مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي فاقمه هبوط حاد في أسعار النفط.

حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 0.4 بالمئة إلى أكثر من ألف و200 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، كما تراجع الذهب 0.35 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر المقبل.

كما تحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولاراً في الأسبوع الماضي في ترقب لقمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية الشهر الحالي، حيث من المنتظر أن يجري الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ مباحثات ثنائية.

