رئيس هيأة المواصلات والنقل المؤقتة يرفض زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران

البيضاء 24 نوفمبر 2018 (وال)- قال رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة الكابتن محمد علي عبد القادر اليوم السبت، إن يرفض زيادة أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران الناقلة .

وأكد الكابتن محمد علي عبد القادر أنه سيكون هناك إجتماع مستعجل مشترك مع مصلحة الطيران المدني، ومصلحة المطارات، والشركات الناقلة، وذلك لتوضيح أسباب إرتفاع الأسعار الجديدة التي اعتمدت عليها الشركات الناقلة للطيران في زيادة أسعار التذاكر، وماهي الأسس التي استندت إليها .

وأوضح الكابتن محمد علي عبد القادر “أنه في الفترة السابقة؛ لايوجد سعر صرف رسمي ثابت، وأسعار الصرف معتمدة على السوق السوداء، ولكن أسعار التذاكر ثابتة ولم تتغير، وإن المواطن هو المتضرر ولا يتحمل أي أعباء مالية بهذا الإرتفاع” .

وأشار الكابتن محمد علي عبد القادر إلى أن الإصلاحات إقترحت من أجل تحسين الخدمات للمواطن، ولا لتنعكس على الخدمات المقدمة له، وأن الشركات الناقلة تأخذ فى سعر الوقود بالسعر المدعوم وبتكلفة زهيدة، حيث أن جميع تذاكرها سنوية، ولا تدفع إيراداتها لمصلحة المطارات والطيران المدني .

وأضاف الكابتن محمد علي عبد القادر أنه “في هذه الحالة؛ سيتم اتخاذ عدة تدابير بينها :

وشدد الكابتن محمد علي عبد القادر قائلاً “فى جميع الأحوال المواطن غير مسؤول عن سياسة الشركة، فى سقف مرتبات عامليها وقيمة مرتباتهم، والعدد الهائل من الموظفين، وعلى الشركات إتباع سياسة تقشفية للحد من مصروفاتها، بدلاً من تحميلها على المواطن” . (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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