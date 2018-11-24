ارتفاع جديد لسعر الدينار مقابل الدولار واليورو في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي المزيد من الانخفاض بشكل طفيف في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.200 دينار ليبي للبيع و 5.180 دينار للشراء.

بدوره انخفض سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.900 دينار، وسجل سعر الجنية الاسترليني المزيد من التراجع إلى 6.530 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.235 دينار ومع ختام السوق تراجع إلى سعر 5.200 دينار.

كما انخفضت الليرة التركية إلى 0.980 دينار, وتراجع الدينار التونسي إلى 1.720 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار18 في السوق الموازية 146 دينار ليبي.

ويخوض الدولار خلال الايام الأخيرة في السوق السوداء حالة من الاستقرار عقب آطلاق الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية وتأخر إطلاق باقي الاصلاحات بالرغم من الاعلان عنها كمنحة ارباب الاسر.